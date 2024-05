Quand notre fléchette tombe à... Lautrec

Dans le centre, au pied de la cathédrale, c'est le jour de marché. Annie habite le village depuis 40 ans et en connaît tous les recoins. Quelques efforts pour découvrir un des rares moulins encore en activité dans la région. Les premières pierres ont été posées en 1688. Abîmé au fil des siècles, il faudra attendre les années 90 pour qu'un charpentier restaure l'édifice. Le mécanisme fonctionne toujours de manière artisanale, le vent permet à cette grande roue et aux meules de pierre de moudre le blé. Mais à Lautrec (Tarn), il y a plus convoité que la farine du meunier. Et c'est en révisant nos classiques que nous allons le découvrir dans cette rue : l'ail rose, un ail très sucré. Au-delà de cette spécialité culinaire, le village se démarque aussi par ses petites ruelles étroites qu'il est possible d'arpenter en Solex électrique. Des paysages grandioses au détour d'une balade originale, avec prudence évidemment. TF1 | Reportage M. Delaunay, J.M. Lucas, J.V. Fournis