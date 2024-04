Quand notre fléchette tombe à... Levie

C'est parti ! Notre fléchette nous emmène à Levie (Corse-du-Sud), un village de montagne de 675 habitants. Nous tombons sur Thierry, qui laisse volontiers son ami pour jouer les guides. Il nous emmène voir Antoine de Peretti, un sculpteur sur métal, qui fait des œuvres à base de matériaux très lourds et qui ont une légèreté et une grâce extraordinaire. Nous poursuivons la visite avec Antoine. Il expose ses œuvres dans le restaurant juste à côté. Allons déjeuner. Le restaurateur ici dit n'avoir rien inventé, il suit juste une cuisine de grand-mère. Le secret d'une bonne cuisine, c'est aussi grâce à eux, les cochons, élevés en plein air. Mais c'est un son beaucoup plus mélodieux qui nous attire, des chants d'une chorale en pleine répétition. "J'ai trouvé ma place dans cette chorale parce que je suis une dame un peu âgée et qu'il y a plein de jeunesse autour de moi, et que ça me met du baume au cœur", déclare une habitante. C'est donc avec le sourire aux lèvres qu'on quitte Levie, de la musique et des rencontres plein la tête. TF1 | Reportage E. Rouillon, P. Pelletier