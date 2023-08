Quand notre fléchette tombe à… Liessies

Dès l'entrée du bourg, un sentier attire notre attention. C'est une piste cyclable longue de 130 kilomètres. Ce village a-t-il une histoire particulière ? "Dans le temps, il y avait une abbaye", nous répond un cycliste. Et pour en savoir un peu plus sur l'histoire abbatiale, nous rencontrons la figure locale, Michel. Cet historien de la commune de Liessies nous emmène dans la paroisse Sainte Hiltrude en Avesnois, pour nous montrer un mécanisme d'horloge datant de 1696. C'est l'ancien mécanisme de l'ancienne abbaye du village, restauré dans les années 90. Au pied de l'église, Catherine et Joseph viennent d'arriver en camping-car. Arpentons les 46 hectares du parc de l'abbaye avec le couple de retraités, des passionnés de l'histoire régionale. "Souvent, les abbayes, quand ils se prévoyaient un monastère, il fallait qu'ils puissent se nourrir. Donc, il y avait de l'eau, il y avait de quoi manger, ils faisaient pousser et également de l'élevage", nous explique Joseph. Ils nous confient qu'ils n'ont pas fini de découvrir leur région. TF1 | Reportage Z. Ajili, S. Boey