Quand notre fléchette tombe à... l'Isle-Jourdain

Nous partons à l'Isle-Jourdain (Gers), plus de 9 000 habitants, à 36 kilomètres de Toulouse. La commune est une porte d'entrée dans le Gers. À notre arrivée dans le centre-ville, notre regard se porte rapidement sur cette enseigne. Il y a des produits du terroir gersois partout. Et s'il en est bien un qu'il faut essayer, c'est l'ail fermenté. Éliane n'est pas seulement productrice, elle a plusieurs casquettes. Elle connaît du monde, dont la figure de l'Isle-Jourdain. Nous partons à la rencontre de Mr Aries à la Maison Claude Augé. C'est là qu'il passe la majorité de son temps. La vedette ici pèse lourd, vous en avez sans doute déjà tourné les pages, le dictionnaire. Et derrière lui l'un de ses créateurs, condamné à rester dans l'ombre du célèbre Pierre Larousse, Claude Augé. Les associations, voilà ce qui anime cette petite ville gersoise. Pour le vérifier, direction la médiathèque. Une cession d'escape game est en cours au fond de la pièce. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet