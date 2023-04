Quand notre fléchette tombe à... Loperhet

Loperhet est une petite commune de 3 900 habitants, entre campagne et bord de mer. En passant devant l’Impasse des Jonquilles qui porte bien son nom, nous sommes intrigués par le club de Menhir. Nous ne résistons pas à passer une tête. Jacques et sa bande de copains se retrouvent ici une fois par semaine. Mais pour suivre la partie, il faut de l’entraînement. La torche, c’est du sérieux, mais avec Jacques, la rigolade n'est jamais loin. Dans tout ça, on n’a toujours pas trouvé notre menhir. Nous rencontrons Robert, qui nous montre le chemin. Il nous emmène chez sa voisine. Ce terrain familial, c’est toute son enfance. Elle tient à nous montrer la maison de ses grands-parents, figée dans le temps. Il suffit d’un feu de cheminée pour raviver ses souvenirs. Après cette belle découverte, cap sur la mer. Impossible de quitter Loperhet sans passer par son petit port. Nous rencontrons deux plaisanciers, dont la pêche a été bonne. La saison de la pêche ne fait que commencer pour eux, mais ça, c'est une autre histoire. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, J. Denniel