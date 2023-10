Quand notre fléchette tombe à... Malleval

Pour arriver à Malleval, nous devons nous rendre au cœur des monts du Pilat, dans le département de la Loire. Le village est une petite cité médiévale accrochée à un éperon rocheux. Là-bas, il y a comme une ambiance surnaturelle. Un lieu hors du temps où nous faisons immédiatement une rencontre surprenante. Laurent Aucoin nous emmène chez lui pour nous faire découvrir son univers fantastique. Tourneur sur bois de formation, cet artisan va insérer dans la baguette : une plume de chouette, un bois de cerf, ou même une peau de serpent. Il vend en moyenne 200 baguettes par an à des adeptes de la magie, mais aussi à des chefs d'orchestre. C'est un saut dans l'inconnu qui nous transporte dans une rue du village, au milieu d'engins d'un autre âge. Ces amis ont créé un atelier de mécanique pour partager un savoir-faire dans un esprit convivial. Le plus dur c'est de démarrer. Ce sont quelques coups de pédale qui procurent un sentiment de liberté. TF1 | Reportage C. Buisine, D. Paturel