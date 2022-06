Quand notre fléchette tombe à… Marcoing

Nous partons en direction de Marcoing (Nord), un village de 1 800 habitants. À première vue, le village semble plutôt calme. Mais en continuant la progression, on trouve une productrice de légumes. Florence d'Halluin est une enfant de Marcoing. Elle cultive des endives comme ses parents avant elle. Quelques années plus tard, elle est partie pour faire des études dans un autre domaine. Elle a finalement repris l'exploitation de ses parents, car c'était un besoin. Une femme endivière, c'est plutôt rare, son père a eu des doutes. Marguerite Laude est définie comme la mémoire du village. Elle nous invite chez elle, elle habite là depuis 57 ans. À l'intérieur, il y a des souvenirs et des photos. Elle a été maire de Marcoing pendant 18 ans. "J'ai toujours été heureuse du contact avec les jeunes. C'est une tâche difficile, mais en même temps, on est heureux", confie Marguerite. L'ancienne maire reste encore très proche de tous les habitants. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas