Quand notre fléchette tombe à... Meilhan-sur-Garonne

Meilhan-sur-Garonne est un village très ancien au bord du canal. Au pied de la commune, un espace plutôt accueillant, la halte nautique. Florence est employée dans cette guinguette qui fait aussi restaurant, location de canoë et service aux voyageurs en péniche. Face à cet endroit, des bateaux dont certains sont occupés. Chloé et son compagnon ont ramené de Méditerranée ce navire. Il leur a fallu deux ans pour arriver jusqu'ici. Trois cabines, deux salles de bain, un salon, voici à quoi ressemblera celui-ci. Une maison de rêve pour ces jeunes propriétaires. Meilhan est un village vertical à l'aplomb de la Garonne, incroyable point vue, ruelles anciennes et des habitants plutôt chaleureux. Jacky habite au pied du village, dans un quartier qui a gardé son caractère. Il va nous montrer sa maison. Il est né ici, et sa mère et sa grand-mère aussi. Une vie au bord du canal. Jacky était chauffeur routier et Louisette, sa femme, travaillait chez un agriculteur. Aujourd'hui à la retraite, ils profitent simplement. TF1 | Reportage E. Braem, M. Labeyrie