Quand notre fléchette tombe à... Meuzac

Nous voici parti pour Meuzac, à une demi-heure de Limoges, à la limite de la Haute-Vienne et de la Corrèze. C'est une petite commune de 700 habitants dans laquelle nous faisons une première rencontre. Alfred a vécu là-bas une bonne partie de sa vie dans une maison familiale. Il fait pousser des légumes de saison, dont il laisse à son épouse le soin de s'occuper. C'est une vie au grand air après avoir travaillé pendant 30 ans à la Poste pour livrer le courrier. Avec sa belle-fille, il se remémore aussi l'ambiance qui régnait au village dans sa jeunesse. Un peu plus loin, de l'autre côté de la place, nous nous arrêtons devant une maison. C'est celle où Gérard a passé toute son enfance et qu'il a choisi de restaurer. À l'intérieur, les travaux n'en sont qu'au tout début, mais il a tenu à conserver certains objets. La dernière rencontre a été conseillée par des habitants du village. Adrien est une figure et nous arrivons en pleine partie de belote. Agriculteur toute sa vie, "Papi" comme on l'appelle, il fut un grand sportif. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre