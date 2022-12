Quand notre fléchette tombe à... Montarnaud

À peine arrivés dans le village, nous sommes attirés par de la musique. Direction la bibliothèque municipale. Un concert est organisé pour les enfants de Montarnaud, des chants de Noël. Patricia est venue avec son petit-fils Alexandre, deux ans et demi. "Nous, on est musicien donc on essaie d'en amener un peu partout", a-t-elle confié. Dans la vie, elle était professeure de danse pendant un certain temps puis professeure de musique. Nous la suivons jusqu'à chez elle pour rencontrer son mari Edgard. Lui aussi a voué sa vie à la musique en étant accordéoniste et guitariste dans un orchestre. Nous reprenons notre balade au cœur du village et rencontrons Hélène, un peu essoufflée. La montée vaut la peine. Tout en haut de Montarnaud se cache une chapelle classée monument historique dont elle seule à les clés. Désormais désacralisée, elle se bat pour la rénover et y organiser concerts et expositions. Nous finissons cette journée avec un repos bien mérité toujours en compagnie des habitants de Montarnaud. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia