Quand notre fléchette tombe à… Montrichard

Partons à Montrichard pour une journée ensoleillée sur les bords du Cher. Avant d'aller se prélasser sur le sable, un détour s'impose au café du centre. Parmi les habitués du matin, Frédéric qui très vite évoque sa passion. Il est fan du rock'n'roll. S'il nous en parle, c'est pour nous présenter à un rocker qui vit tout près. Apparemment, JB est un personnage à la fois chanteur et tatoueur. A l'intérieur, une ambiance étonnante nous attend. Il chante depuis plus de 30 ans. L'an dernier, il a fait un show à l'américaine à Montrichard. Un album, des concerts en perspective, ses tatouages racontent sa passion. Dans une rue de Montrichard, on trouve toutes sortes de boutiques et des commerçantes souriantes. Pour la suite de la visite, elles nous conseillent un tour à la plage. Un sable, un coin de baignade, avec vue imprenable sur la forteresse. Un moment tout en simplicité qui fait le charme d'une journée à Montrichard au bord de la rivière. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely