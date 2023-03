Quand notre fléchette tombe à... Mougins

Dans le petit village de Mougins, au charme provençal, la pétanque est une institution. C'est l'un des passe-temps favoris des gens du pays. Il n'y a qu'à se rendre au boulodrome pour s'en apercevoir. "Il y a de toutes les générations, les jeunes et les vieux. Tout le monde est là", "ça rigole un peu et ça chambre un peu aussi, même beaucoup", témoignent certains joueurs. Une entrée en matière conviviale qui donne envie de découvrir le vieux village. Une ruelle à découvrir, c'est la "Rue des Orfèvres", tout juste deux mètres de large. On traverse des maisons de pierre des artistes et on arrive à notre rendez-vous. "Cette rue est la plus belle du village. C'est un petit paradis sur la commune de Mougins", partage cet habitant. Ce dernier est ébéniste marqueteur depuis 42 ans dans son petit atelier. Il a vu défiler chez lui des personnalités du monde entier : "Buzz Aldrin était venu en visite au village. C'était quand même le premier homme à marcher sur la lune. Woody Allen s'était posé là, à l'entrée. Il s'est promené dans le village. On a discuté un quart d'heure ensemble mais sur le coup je ne l'ai même pas reconnu". Mougins est un village à la notoriété internationale, où les habitants cultivent fièrement leur art de vivre à la provençale. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard