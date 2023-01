Quand notre fléchette tombe à... Mutzig

Dans la rue principale, nous rencontrons du monde devant le bar-tabac. Un bon départ pour faire des rencontres et lier connaissance. Nathalie la vendeuse a repris son service après les fêtes. Entre le comptoir et la presse, les clients s'enchaînent. Avec l'affluence, elle a peu de temps pour discuter, mais elle nous donne une bonne piste. En route pour une fameuse boulangerie, nous rencontrons Pascal et ses collègues en plein démontage des chalets de Noël. Pour lui, janvier ou décembre, peu importe le mois, à Mutzig, la vie est toujours belle. La pâtisserie Klaeyle est un lieu de rencontre et de discussion. Ici, tout le monde se connaît. On vient y chercher son pain de génération en génération. Pour rencontrer le patron, il faut grimper quelques marches. Mathieu, cinquième génération de boulangers, est en pleine préparation des galettes et il y a du pain sur la planche. Avant de partir, impossible de résister à la frangipane. Il est midi, le Jacobin du beffroi nous salue de sa traditionnelle grimace. Pas de quoi nous décourager. Il reste douze mois pour revenir à Mutzig. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings