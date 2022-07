Quand notre fléchette tombe à… Naujac-sur-Mer, en Gironde

Direction le lieu-dit La Prise, sur la commune de Naujac-sur-Mer. Un portail est ouvert, alors nous tentons notre chance. Dominique est en plein jardinage. Ce retraité passe des heures à s’occuper de ses plantes, mais plus jeune, il avait une passion pour le football. C’est chez sa mère qu’il nous conduit ensuite. Henriette a 87 ans et a toujours travaillé à la ferme. Elle nous raconte son histoire. Ensuite, Dominique nous emmène à la rencontre de Solange. Cette voisine est devenue une amie de la famille. Elle a neuf frères et sœurs et a décidé de quitter très tôt la maison familiale pour partir à l’aventure. Avant de partir, nous faisons un dernier arrêt chez Maïté, qui nous accueille avec un grand sourire. Elle vit dans le Médoc depuis sept ans, et à Naujac depuis cinq ans. Elle a travaillé comme agent immobilier, et a toujours été passionnée par son métier. Grâce à toutes ces rencontres, nous quittons la commune avec de très beaux souvenirs. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier