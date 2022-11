Quand notre fléchette tombe à... Parentis-en-Born

Direction Parentis-en-Born, dans une ville du nord des Landes. Nous longeons d'abord de grandes forêts de pins avant d'arriver devant ce bâtiment : les arènes de Parentis où sont organisées des courses landaises, typiques du Sud-Ouest. Mais pour voir de l'animation ce mardi, il faut se rendre sur le marché. Pascal tient ce stand depuis plus de 30 ans. Il habite pourtant à plus de 130 km, mais il n'est pas question de manquer un seul jour de marché. Odette a passé toute sa vie ici. En effet, l'air de Parentis semble donner de l'énergie, car à 84 ans, elle gère encore un gîte pendant la saison touristique. Nous retournons voir Pascal pour connaître notre prochaine étape : au restaurant "Chez Flo". En entrant dans l'établissement, nous avions eu l'impression d'arriver chez un ami : un feu de cheminée, un petit mot à chaque client ainsi que ses passions affichées sur les murs. Nous aussi nous avions voulu goûter à la gastronomie landaise en échangeant notre caméra contre deux plats encore fumants. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux, C. Brousseau