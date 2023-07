Quand notre fléchette tombe à... Picauville

Nous voilà en route pour Picauville, et à peine arrivés, 96 vaches bloquent la route. Après quelques minutes d'attente, nous arrivons au centre-bourg. "Picauville est un des endroits les plus calmes et plus beaux du Cotentin, en plein cœur des marais". Quelle chance, on ne pouvait pas rencontrer meilleur guide. Sylvain est né ici. Il connaît le village sur le bout des doigts, et particulièrement son marais. Après avoir profité de ce beau paysage, il nous faut rencontrer la personnalité de la commune. Il y a encore une vingtaine d'années, Monique était commerçante. Elle tenait une brocante. La vieille dame de 86 ans, en forme pour son âge, est passionnée de couture. Ses journées, elle les passe dans son atelier. Elle possède une collection de bonnettes, des coiffes typiquement normandes qu'elle restaure. Nous quittons désormais Picauville et ses 3 000 habitants. Ce village restera pour nous le cœur des marais du Cotentin. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Santos