Quand notre fléchette tombe à... Plan-de-Cuques

Cette petite ville frontalière de la cité phocéenne est bien connue pour son nom étonnant. Dans la rue principale, nous franchissons la porte d'un café et nous rencontrons Marise derrière le comptoir. Elle et sa sœur Éliane connaissent tout le monde, elles sont le cœur du village. Quand Éliane n'est pas au comptoir, elle est sur les terrains de pétanque. Parmi ses boulistes préférés, il y a Bernard. Ce matin-là, il était dans son champ comme tous les jours. Cet horticulteur à la retraite de 80 ans cultive maintenant des fruits et légumes pour lui et ses amis, comme Claude qui est venue l'aider. D'ailleurs, il a tenu à ce que nous rentrions au bureau avec ses poireaux. Mais nous ne repartons pas tout de suite car une musique résonne. En provençale, Jean-Michel nous invite à la répétition de son groupe folklorique. Ce quadragénaire a bien un secret, c'est la voix de Plan-de-Cuques. C'est un moment de partage de la culture provençale à laquelle les Plan-de-Cuquois sont tous très attachés. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba