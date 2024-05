Quand notre fléchette tombe à... Pouilly-en-Auxois

On se retrouve au milieu d'une belle partie pêche. Ça tire fort sur la ligne de Martin, dix ans. En quelques minutes, le garçon gagne son duel avec le poisson. Il relâche par la suite la carpe. Père et fils ne mangent pas le poisson, c'est plutôt une passion. Roger Poirier, lui, a toujours vécu à Pouilly-en-Auxois. Son incontournable, c'est ce tunnel, un monument : "Il a été fait à la main. Les travaux du canal ont été réalisés entre 1775 et 1832". Cette brasserie, elle, est plus récente. Ce groupe d'amis boit l'apéro avant l'activité de la semaine. On se met à table avec les joueurs de domino. Parmi eux, il y a Marie-Claire. Une ancienne commerçante très bavarde. Elle nous raconte une drôle d'histoire. La dame a un corbeau depuis dix ans. "Il s'appelle Coco, il dit son nom", rapporte-t-elle. Difficile à croire, pourtant, c'est bien vrai. Étonnante découverte. Nul doute que l'on reviendra prendre des nouvelles de Marie-Claire et Coco lors d'un prochain passage à Pouilly-en-Auxois. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin