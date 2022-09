Quand notre fléchette tombe à... Puyricard

Une fléchette, une carte de la Provence, on laisse le hasard décider et nous prenons la route de Puyricard, juste au Nord d'Aix-en-Provence. Dans ce village vivent près de 4 000 habitants. Et notre première rencontre, c'est Jean-Marie. Comme chaque matin, il va chercher son pain sur la place de Puyricard. À 67 ans, Jean-Marie connaît presque tous les habitants que nous croisons. Chez lui, Jean-Marie a cinq chiens. Et nous comprenons vite que l'amour des chiens vient de Pascale, son épouse. Le couple vit aujourd'hui dans la maison familiale, un refuge pour les animaux abandonnés. Dans les rues de Puyricard, on nous a parlé d'une artiste, Marina Pescatori-Schindler. Cette sculptrice, de nationalité italienne, est spécialisée dans le bronze et dans l'argile. "On moule avec les doigts afin de rendre la terre plus compacte (...) le travail de l'artiste avec l'argile est très sensuel", rapporte-t-elle. Et c'est sur cette note, pleine de sensualité, que nous laissons travailler Marina et que nous quittons Puyricard. TF1 | Reportage L. Huré, N. Carme, H.P. Amar