Quand notre fléchette tombe à… Ranchal

Direction le Rhône, à Ranchal, un village qui compte 300 habitants parmi la verdure. On tente d’abord notre chance à l’épicerie, qui sert visiblement de bistrot à Bernard. Ce tout jeune retraité d’un bureau d’étude nous fait grimper dans sa nouvelle maison. Il l’a spécialement achetée pour sa moto. Cette passion qu'il a depuis ses 18 ans le fait voyager partout. Mais il n’y a pas que les bruits des moteurs qui réveillent Bernard, il y a aussi le rock, le vrai. On a une ouverture chez Jeanine. Fan de ballon ovale, en plein France-Ecosse, elle ne manque aucun sport. Dans sa jeunesse, elle a gravi les sommets, le Mont Blanc ou les Écrins. Elle a une forme olympique qui épate son médecin et inspire ses charmants petits-fils, champions de France de natation. Avant de quitter Ranchal, on est tiqué par un drôle d’engin, un télescope. Roger ne rêve pas d’escalader les montagnes, mais d’aller sur la lune. Cet ancien électricien organise des soirées astronomie dans son jardin pour les admirer, car il paraît que dans le ciel de Ranchal, tous les astres brillent. TF1 | reportage G. Charnay, S. Thizy