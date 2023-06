Quand notre flèchette tombe à... Rochefort-Montagne

Rochefort-Montagne est une ville de moins d'un millier d'habitants. Dès notre arrivée, c'est le nom d'un magasin qui attirait notre regard : Le Chien qui louche. Titre de sa bande dessinée préférée, Claire Gourlet a créé ce café-librairie, il y a six ans, après avoir travaillé dans le monde du spectacle à Clermont-Ferrand. Ici, tous les commerces sont regroupés en quelques enjambés. De l'autre côté de la rue, une boutique tout en gourmandise. De quoi ne jamais rester sur sa faim. Quelques pas et voici Vinciane et Vincent pour une pause au soleil. Dans cet ancien magasin de bonbon qui va devenir leur maison, ce café est l'occasion de leur demander s'il y avait une figure incontournable à rencontrer à Rochefort-Montagne. Guy, le vedette, quant à lui, est originaire de Seine-et-Marne. L'homme s'est installé dans la ville depuis six ans. Il a tout construit de ses mains. Du convivial et également de l'exceptionnel avec son chien acrobate nommé Marcus. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive