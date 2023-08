Quand notre fléchette tombe à… Rognes

Direction Rognes (Bouches-du-Rhône), connu pour les vestiges de sa forteresse et ses bâtisses en pierres. L'une d'elles attire d'ailleurs notre attention. Nous y rencontrons Dédé, âgé de 85 ans et la moitié d'une vie dédiée à la fabrication de ces miniatures avec un sacré sens du détail. Dans son atelier, ce passionné peint, sculpte et découpe au gré de son imagination. Après avoir vu les répliques, direction les authentiques. En nous promenons dans les rues, un curieux bruit se fait entendre au loin. Vous nous savez curieux. À l'atelier Pierres du Soleil, depuis trois générations et dans la poussière, on travaille la pierre. "C'est figé depuis des millions d'années, mais c'est quand même vivant, il n'y a pas un bloc qui est pareil", confie Séverin Couelle, tailleur de pierre. Quittons Séverin pour une ambiance presque aussi bruyante. Dans ce cercle de copains, tout le monde a sa place et surtout un surnom. Malgré une défaite au billard, nous avons gagné de nouveaux amis. Rendez-vous déjà pris en novembre prochain pour le traditionnel bingo de Rognes. TF1 | Reportage E. Binet, M. Jit, N. Carme