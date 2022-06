Quand notre fléchette tombe à… Rosheim

Dans la rue principale de Rosheim, nous sommes immédiatement intrigués par une enseigne emblématique. Pour patienter, en attendant l'arrivée des patrons, Marina, vendeuse dans la boulangerie de Rosheim, nous propose une des spécialités de la maison, la fameuse tarte au fromage blanc. Christelle et Guillaume Rohmer, les patrons, ont repris les rênes de la boulangerie familiale depuis à peine un mois. À Rosheim, la boulangerie existe depuis 1602, sans doute l'une des plus anciennes du pays. Guillaume nous montre les photos de ses arrière-grands-parents. Sur les conseils de Guillaume, nous décidons d'aller à la rencontre d'un autre personnage incontournable de Rosheim. Aujourd'hui, Romain Speisser, le sabotier du village, doit marier son fils. Alors, il est un peu débordé. Il prend le temps de nous ouvrir son atelier, un lieu rempli de copeaux de bois et où l'on respire le charme d'autres fois. Après quelques minutes, nous laissons Romain rejoindre le mariage de son fils et nous quittons Rosheim et ses habitants, avec un peu de vague à l'âme. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier