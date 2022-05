Quand notre fléchette tombe à Saint-Benoît-des-Ombres

Direction Saint-Benoît-des-Ombres, à peine plus de 130 habitants. Thierry, retraité du secteur naval, vit ici depuis 40 ans avec sa femme. Le couple a déjà vécu 46 ans de mariage heureux, qui débute un matin de janvier. Thierry se souvient du premier jour de leur union, marqué par d'importantes chutes de neige. Thierry nous emmène ensuite rencontrer Marie-Françoise, elle aussi retraitée. Elle a travaillé pendant 20 ans en poissonnerie. C'est une époque difficile, mais heureuse. "On a l'impression que c'était plus dure que maintenant, pourtant, c'est pareil", lance-t-elle. Tous les deux nous montrent avec fierté l'église du village, classée aux Monuments historiques. À la sortie de l'édifice, c'est un jardin un peu particulier qui nous attire. Nous y rencontrons Steve, champion du monde de sculpture. Arrivé de région parisienne il y a deux ans, c'est en Normandie qu'il trouve l'inspiration. C'est au pied de l'une de ses créations, "L'oiseau du bonheur", qu'il nous livre un conseil personnel : "prendre le temps de vivre et faire des rencontres". TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira