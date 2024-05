Quand notre fléchette tombe à... Saint-Georges-de-Mons

Après 40 minutes de route, nous voici à Saint-Georges-de-Mons (Puy-de-Dôme) avec ses 2 000 habitants, son église du XIIIe siècle et ses petits parcs. Nous rencontrons Pauline qui marche d'un pas bien décidé vers une cabine téléphonique. En se promenant dans le centre du village, nous avons croisé un tracteur qui est passé au beau milieu de huit cabanes en bois. Même sous la pluie, Xavier prépare les beaux jours d'un camping municipal. Pour espérer se mettre à l'abri, nous sommes allés à la mairie pour prendre conseil. Les secrétaires de mairie nous ont conseillé de viser le gymnase de la commune. Nous tombons sur l'entraînement de minis basketteurs. Martine est la présidente du club et elle fait partie de la trentaine de bénévoles. En effet, sans bénévole, il n'y a pas de club. Et sur le terrain, celui qui dirige l'entraînement, c'est Didier, le mari de Martine. Tout le monde ici le surnomme Doudou. Avec près de 50 associations sportives et culturelles pour 2 000 habitants, le village de Saint-Georges-de-Mons souhaite que chaque génération puisse trouver ici son bonheur. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive