Quand notre fléchette tombe à ... Saint-Jean-de-Losne

Direction Saint-Jean-de-Losne, au sud-est de la Côte-d'Or, près du Jura. Le point central de ce bourg d'un millier d'habitants, les quais au bord de la Saône. Nous y rencontrons Michèle, venue se promener avec ses petits-enfants. Elle tient un bar avec son mari Jacky depuis huit ans. C'est son jour de repos hebdomadaire. Originaire du Vaucluse, elle a emmené avec elle son goût pour le rock. La balade nous emmène au port de Saint-Jean-de-Losne, le plus grand port fluvial du pays. Michèle nous conseille d'embarquer avec Max. Son père, Allemand, est arrivé ici il y a 35 ans pour monter l'entreprise nautique familiale. Les bateaux, il a ça dans le sang depuis toujours. Max nous fait découvrir les rives de la Saône, qu'il connaît par cœur. Plus qu'un travail, c'est une passion. Depuis le navire, on aperçoit la maison de Danielle. Pour Max, elle est l'âme de Saint-Jean-de-Losne. Elle est née juste à côté, à l'étage du café de ses grands-parents, qu'elle a à son tour tenu pendant 20 ans. Une vie marquée par ses rencontres avec les mariniers, le nom des marins d'eau douce. De sa connaissance est né le musée de la batellerie, qu'elle a fondé il y a 30 ans. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin