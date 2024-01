Quand notre fléchette tombe à... Saint-Martin-de-Londres

Saint-Martin-de-Londres est un joli village médiéval à quelques kilomètres du pic Saint-Loup. Son nom nous intrigue, alors nous décidons de mener l'enquête. Est-ce qu'il y avait des Anglais ici ? Pour savoir si notre piste est la bonne, un coup de fil, et c'est réglé. Nous sommes au rendez-vous. Avant de trancher le débat, Jean est fier de nous montrer son village, mais aussi des souvenirs plus précieux. Un sourire, accompagné de quelques mots les jours de chance, lui a valu un rendez-vous galant à la fontaine. Jusqu'en 1965, les maisons du village n'avaient pas d'accès à l'eau courante. La fontaine avait une valeur inestimable. C'est là qu'on s'écoutait et se partageait les dernières nouvelles. Mais ne perdons pas de vue notre enquête : pourquoi Saint-Martin-de-Londres ? D'après Jean, ça n'a aucun rapport avec la capitale anglaise. L'étymologie du nom vient d'un vieux mot celte qui signifie marécage. "Ce que vous voyez ici, c'était le début du marécage", dit-il. Et lui de faire une partie de jeu avec les voisins. Ces taquineries à la française montrent sans nul doute qu'on est loin du fair-play britannique. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso