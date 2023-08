Quand notre fléchette tombe à... Saint-Martin-Vésubie

À une heure de voiture de Nice (Alpes-Maritimes), nous voici à la montagne, sous un grand ciel bleu, loin de l'agitation estivale de la Côte d'Azur. Attirés par ces vieilles photos du village en noir et blanc, nous entrons dans ce café pour rencontrer sa gérante, Corinne Paolini. Elle s'est installée ici il y a un an pour changer de vie. Son café culturel est un succès dans cette petite commune d'à peine 1 500 habitants. C'est dans cette rue qu'on trouve la plupart des commerces, dont cette charcuterie, incontournable à Saint-Martin-Vésubie. Depuis 35 ans, Marco régale les habitants de la région avec sa charcuterie de montagne. Un savoir-faire qui n'est pas prêt de se perdre, la relève est assurée par son fils Jérémy. Partons maintenant découvrir le lac du Boréon. C'est le paradis des pêcheurs à la truite. Daniel Blanc connaît comme sa poche cette vallée que l'on appelle "la petite Suisse niçoise". L'eau semble très pure. Un peu de fraîcheur au cœur de l'été dans le Mercantour, notre fléchette nous a offert un grand bol d'air. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard