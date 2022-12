Quand notre fléchette tombe à... Saint-Palais

Ce jour-là, les enfants du village accueillent un drôle de personnage : le père Noël du Pays Basque. Son prénom, c'est Olentzero. Il ne nous reste plus qu'à apprendre les paroles. Parmi les spectateurs, un papa heureux de voir la tradition se perpétuer. Ce dernier a toujours vécu à Saint-Palais et tient à nous faire découvrir une institution du village. Direction "Le Trinquet", un bar-restaurant où on joue aussi à la pelote. Anje, le patron, a en fait été champion de France de pelote. Il est la quatrième génération à la tête de ce restaurant, pas peu fier de nous ouvrir les portes du "Trinquet". Anje nous suggère de suivre Fabien. À 17 ans, il connaît ces rues par cœur. Son grand-père est l'ancien bijoutier de la commune. "Mon père s'est installé et a créé son commerce de bijouterie. J'ai repris la suite. Malheureusement, la quatrième génération ne continuera pas !", raconte celui-ci. En attendant, ce jeune retraité a du mal à décrocher. Laissons-le à ces bijoux et profitons encore un peu des rues de Saint-Palais aux couleurs de Noël. TF1 | Reportage V. David, J. Dubois