Quand notre fléchette tombe à... Saint-Pey-d'Armens

Il y a des vignes à perte de vue et pas mal de monde qui y travaille. En ce moment, on pratique le carassonnage, le remplacement des piquets, et on prépare les rangs de vigne dans ce secteur prestigieux. Nous avons suivi Cédric et son équipe un petit moment, de parcelle en parcelle. Le viticulteur nous explique sa mission et son parcours, entre autres. Saint-Pey-d'Armens est situé sur la route entre Bordeaux et Bergerac, un lieu parfait pour une vitrine en plein air. Sylvère Lacoste, lui, est un brocanteur. Il ramène une foule de trésors de l’exploration des campagnes alentour. Sa philosophie : rien ne se jette, tout peut se réemployer. Impossible de visiter ce village sans se rendre dans le lieu où tout le monde vient. Chez René Valade, au Relais de Gascogne, on passe la porte pour se reposer entre midi et deux. Avec sa femme, Pauline Otin, René a repris ce restaurant routier il y a moins d’un an. En quelques mois, c’est devenu l’incontournable du village, et même au-delà. Sourire et convivialité autour d’une bonne table, que demander de plus ? TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier, C. Brousseau