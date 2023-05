Quand notre fléchette tombe à… Saint-Quentin-la-Poterie

Saint-Quentin-la-Poterie est un village de 3 000 habitants, proche d'Uzès, dans le Gard. A notre arrivée, le terrain de pétanque est particulièrement animé. Un tournoi est organisé où Saint-Quentin-la-Poterie affronte une commune voisine. Attention ! C'est très sérieux. Ces vétérans se retrouvent chaque semaine, certains ont passé toute leur vie ici, comme Philippe, et il compte bien y rester. "On a tout. On est libre, nous ici" ; "A un moment donné, on était à 1 400 habitants. Maintenant, on est 3 100. C'est un village qui a évolué", ont-ils affirmé. Le bar du marché est un lieu très prisé des habitants. C'est le seul lieu social, le point de chute du village. Ce ne sont pas les clients qui diront le contraire. Saint-Quentin-la-Poterie est aussi un village touristique. Comme son nom l'indique, elle est connue pour ses 40 artisans potiers. Lilou en fait partie. Certains la considèrent comme la ville de la céramique, une commune touristique, mais pas trop, où l'on se sent bien. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso, J. V. Molinier