Quand notre fléchette tombe à... Saint-Symphorien-sur-Coise

Nous voilà en route pour Saint-Symphorien-sur-Coise, village du Rhône perché dans les Monts du Lyonnais. Près de 3 000 habitants, et une spécialité dont on est très fier. Saint-Symphorien-sur-Coise est la capitale mondiale du saucisson sec. Philippe en a pour tous les goûts et toutes les occasions. Il tient ce commerce avec gourmandise depuis sept ans. Pour bien vendre, l'épicier se fait un devoir de tout goûter. Pour digérer, il nous conseille d'ouvrir un livre d'histoire : celui de Thérèse, 82 ans, dont il ne faut pas perdre le fil. Pendant 40 ans, cette ancienne institutrice a formé des générations d'élèves. Sa passion, elle la partage désormais grâce à des visites guidées. Les joyaux du village et ses illustres habitants comme Antoine Pinay, l'inventeur du Nouveau Franc. Avec notre 20 sur 20 en histoire, on est en quête d'une récompense. Une incroyable collection de costumes à louer qui a débuté il y a 50 ans pour les fêtes du village. Il y en a aujourd'hui 20 000. Et pour veiller sur eux, trois drôles de dame. Le passe-temps de ces bénévoles est de se déguiser, mais aussi d'entretenir ce patrimoine. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi, B. Gereys