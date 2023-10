Quand notre fléchette tombe à... Salies-de-Béarn

À notre arrivée, nous découvrons que cette ville est surnommée "la reine des eaux salées". Nous nous mettons donc en quête de sel et rencontrons Bernard, précieux or blanc en main. Rapidement, ce fier Salisien nous propose de rencontrer un sanglier, de quoi piquer notre curiosité. Mais passionné d'archéologie et d'histoire, Bernard nous fait d'abord visiter Salies. Des maisons vieilles pour certaines de six siècles, des galeries de bois colorées, des parterres fleuris... la beauté de la ville nous ferait presque oublier notre rendez-vous. Un personnage inattendu, sur lequel Salies-de-Béarn a bâti sa légende. Les descendants des propriétaires exploitants des sources salées sont encore 500 à vivre à Salies. Parmi eux Bruno Mousseigt. Depuis 30 ans, avec d'autres héritiers de cette tradition, il archive tout ce qui concerne l'histoire de la cité. "Ma famille a toujours vécu à Salies depuis 1587. On est gâté", nous confie-t-il. Un sentiment que nous avons partagé. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin