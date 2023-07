Quand notre fléchette tombe à... Samatan

Samatan est une commune de 2 380 habitants, capitale du foie gras. Nous commençons par la place centrale du village. Et nous arrivons à l'heure du rituel : pratiquement tous les matins, les anciens viennent boire le café pour discuter politique ou rugby. Ces messieurs connaissent tout le monde ici, l'occasion de demander le nom d'une personnalité incontournable de la commune. Restauration d'une fontaine ou sculpture en centre-ville, il ne nous en faut pas plus pour nous rendre chez un fameux artiste. Jean-Patrick Magnoac travaille avec toutes sortes de matériaux comme le fer, le bois, le fil, et même la pierre. "C'est le résultat de tout mon travail sur les monuments historiques. Ce sont toutes les chutes que j'ai récupérées sur les cathédrales pour construire ce mur", explique-t-il. Dans son atelier, il y a des œuvres de toutes tailles dont une structure qu'il vient d'achever, sa spécialité. Après avoir parcouru le monde, c'est dans sa commune natale qu'il s'est installé il y a 25 ans. Et dans le boulodrome de Samatan, on joue pour s'amuser, alors qu'importe le score. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet, P. Mislanghe