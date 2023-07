Quand notre fléchette tombe à... Thônes

Thônes est une commune de 7 000 habitants au pied du Massif des Aravis. En arrivant, un bruit attire notre attention. Heureusement sur le boulodrome, l'accent du sud est toléré. L'été, le club de pétanque organise des concours avec les vacanciers. Nous n'avons pas croisé Aimé Jacquet, habitant de la ville et légende du football français, mais Thônes peut compter sur d'autres champions. Yannick nous guide vers son lieu favori, la fromagerie. Une très grosse fierté. Reblochon, chevrotin, tomme... Christiane Perrissin-Fabert vend ces fromages locaux depuis 27 ans avec toujours le même sourire. Devant ces spécialités, on n'a pas pu résister. Pour digérer, rien de mieux qu'une marche. Les habitants nous ont conseillé d'aller sur les sentiers pour rencontrer Louis. Il connaît la montagne par cœur, a arpenté tous les chemins pour les répertorier dans des livres. Il ne nous reste plus qu'à enfiler nos baskets pour découvrir ces randonnées. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand