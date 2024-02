Quand notre fléchette tombe à... Tinchebray

On fait une halte au meilleur restaurant de Tinchebray. Après un bon repas, on part à la rencontre des habitants du village. Nous apercevons une dame à sa porte, alors, nous lui avons demandé si on pouvait rentrer. Sans hésiter, elle nous répond : "allez-y". Cela fait 20 ans qu'elle habite ici, depuis sa retraite. Pour retracer l'histoire plus ancienne du village, Madame a acheté un livre. On y voit une prison royale qu'on peut visiter. Située en plein cœur de la ville, nous nous y rendons sans plus attendre. Jean-Pierre Anger nous explique son histoire : "cette prison a été construite à partir des années 1610 et elle a été principalement utilisée au cours de la Révolution française ; c'est vraiment le monument phare du village". TF1 | Reportage L. Barbier, A. Santos