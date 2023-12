Quand notre fléchette tombe à… Touët-sur-Var

Notre fléchette nous emmène à Touët-sur-Var et ses 700 habitants. "C'est le paradis ici. C'est joli, c'est tranquille. Un petit village à l'ancienne", témoigne l'un d'entre eux. Pour nous le faire découvrir, nous irons voir la primeur qui travaille en famille. "Ça fait six générations qu'on est là. Donc je produis du fromage de chèvre ici". Christophe laisse volontiers son stand pour jouer le guide. Il adore son village. Dans la galerie des Présidents, tous les portraits des présidents de la République ont été conservés. Le premier était Charles Louis Napoléon III. Depuis, 25 présidents se sont succédé. Cela fait deux mois qu'une association tient sa permanence dans cet ancien moulin à huile. Notre rencontre sera l'occasion de le tester. Un peu grinçant, mais ça marche. La grosse meule de pierre du dessus, mais aussi les roues dentées au sous-sol. Christophe avait bien raisone soleil habite bien à Touët-sur-Var dans le cœur des habitants. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard