Quand notre fléchette tombe à... Tralonca

La fléchette nous fait prendre de la hauteur à 756 mètres d'altitude. Nous arrivons juste au-dessus, à Tralonca (Haute-Corse). Dans ce village, les bâtisses de pierre traditionnelle sont construites sur la roche. Pour rencontrer les habitants, il faut faire du porte-à-porte et surtout avoir une bonne condition physique. Cette dame c'est Arlette, plutôt que de nous parler de l'histoire du village, elle préfère nous faire partager sa vie quotidienne. Fille de berger revenue au village à la retraite, ses journées sont rythmées devant le fourneau, un peu trop haut. Ce mardi matin au menu, c'est courgette farcie. Nous reprenons notre quête plus bas, devant le pas-de-porte de Marie-Antoinette. Ses petits-enfants s'amusent. Une langue qui se parle et des traditions bien ancrées, Tralonca s'est construite grâce au pastoralisme. Alors, direction l'une des deux exploitations de la commune. Autour d'une tasse, nous faisons maintenant connaissance. Didi et Pierre-Luc Simonetti nous amènent alors dans la bergerie où des agneaux viennent de naître. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier