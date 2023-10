Quand notre fléchette tombe à... Villaines-les-Rochers

Nous allons découvrir Villaines-les-Rochers. En arrivant dans la rue principale du bourg, une curiosité saute aux yeux. Pourquoi ces paniers sont-ils accrochés aux maisons ? C’est la capitale de l’osier, c’est comme ça qu’elle est surnommée ici, nous explique un habitant. Pour mieux connaître cette spécialité locale, la visite d’un atelier s’impose. Celui-ci est ouvert, les vanniers sont là et ils sont en plein travail. Étienne Métézeau et son fils Aurélien partagent cette boutique. Des paniers, des luminaires, des abris pour les oiseaux… tout ici est en osier. Depuis des siècles, on cultive l’osier sur ces terres humides. Et pendant longtemps, les vanniers travaillaient dans des caves creusées dans la roche. Pierre habite dans cette rue des troglodytes. On pourrait explorer ces derniers, mais il veut nous présenter son voisin. Philippe Populu a une passion pour un modèle unique de moto : des 1500 Goldwing pour lesquelles il stocke des milliers des pièces détachées. Des trésors, car la 1500 n’est plus fabriquée depuis 23 ans. Aujourd’hui, Philippe vend aux motards du monde entier. Villaines-les-Rochers n’est plus uniquement connu pour ses paniers. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely