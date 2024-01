Quand notre fléchette tombe à... Zillisheim

Dès notre arrivée, nous attirons des regards inattendus. En tout, il y a 200 nains. Marie-Louise adore les peindre, une passion héritée de son père. Autre incontournable, le bar. On s'y retrouve pour un café, jouer au loto et rencontrer des personnalités. Rendez-vous 1,20 mètre sous terre. Sous ces tunnels, pendant la Première Guerre mondiale, l'armée allemande cachait ces convois d'obus. Ces engins étaient acheminés et tirés depuis ce canon aujourd'hui un vestige, devenu un lieu de promenade pour les habitants. Maintenant, visitons le collège de Zillisheim (Haut-Rhin). L'endroit a des airs d'Harry Potter. A l'époque, des apprentis prêtres se formaient dans ces lieux préservés depuis 150 ans. "Il y a parfois des élèves qui souhaitent se marier ici, il y a également des baptêmes d'anciens élèves", raconte le directeur. TF1 | Reportage K. Yousfi, J. Roth