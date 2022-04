Quand notre fléchette tombe au Bousquet-d'Orb

Un des passe-temps favoris d’André : chouchouter ses plantes. Il le fait pour s’amuser et partager ces plaisirs avec leurs huit petits-enfants. Lui, commercial, elle, employée de banque puis dans la restauration, ont passé leur vie à changer de région. Sylvie a grandi à quelques kilomètres du Bousquet-d'Orb (Hérault). Il y a un an et demi, elle a opté pour un retour aux sources. Un peu plus loin, nous apercevons, dans leur jardin, Christian et Jeanine, en train de déjeuner au soleil. Ils ont quitté le littoral méditerranéen pour venir s’installer ici, il y a moins d’un an. La maison voisine de leur beau-frère était en vente, alors ils n’ont pas hésité. Pourtant, cet ancien pêcheur de palourdes a davantage pataugé dans l’eau salée. Jeanine, elle, a connu plusieurs vies professionnelles : récolte d’olives, restauration, aide-soignante à l’hôpital... Pas question de rester inactive aujourd’hui, elle prévoit d’aller à la pêche. Il suffit d’ailleurs d’aller au bout du jardin : un petit coin de paradis pour les truites et les pêcheurs. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier