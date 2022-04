Quand notre fléchette tombe sur… l’île Callot

L'île Callot s'étire sur deux kilomètres de long, dans la baie de Morlaix. Pour y accéder, il faut attendre la marée basse, quand cette route n'est plus immergée. Patrick Bernard est ostréiculteur. Il nous invite à le suivre et nous fait monter dans son tracteur. Il dirige une petite entreprise de deux salariés et connaît l'île Callot comme sa poche. Patrick est un enfant du pays. Il a repris l'entreprise familiale, crée par son grand-père dans les années 50. L'élevage d'huîtres et la pêche à pieds, deux activités quotidiennes sur l'île. Bertrand est le fils d'Ernest, un goémonier, aujourd'hui à la retraite, tout comme son bateau. Derrière ce navire, la ferme familiale s'est transformée en gîte. Ancien militaire, Bertrand est revenu sur son île pour gérer cet héritage avec son frère et sa sœur. Les gîtes font face à la mer, comme la plupart des habitations callotines. C'est dans l'une d'elles que Marie-Joëlle a trouvé son havre de paix. Cette Parisienne, puis Brestoise, travaillait dans le milieu bancaire. Le jour de sa retraite, elle a décidé d'habiter en permanence dans sa maison familiale sur l'île Callot. Une île et trois rencontres formidables. Merci à cette simple fléchette et surtout au hasard qui nous étonnera toujours. TF1 | Reportage M. Pirckher, T. Lagoutte, J. Denniel