Quand recycler peut faire gagner de l'argent

On connaissait les poubelles de tri classique, maintenant il y a un robot coloré. Il s'agit d'un nouvel appareil de recyclage installé dans un supermarché. Une machine qui avale des bouteilles en plastique et les transforme en paillettes. En échange, vous recevez un bon d'achat. Marie choisit de faire un don avec l'argent récolté mais elle aurait pu l'utiliser pour ses courses. Monétiser notre action de tri, est-ce bien là la solution ? Limiter la production de déchets, c'est aussi la stratégie de La Boissière-sur-Èvre, entre Nantes et Angers. Ici, on paye sa taxe d'ordure ménagère en fonction du nombre de collectes. En clair, moins vous sortez votre poubelle et moins la taxe augmente. Une puce est placée sur chaque poubelle. Dès que le bras du camion de collecte sort, il va faire une lecture de la puce en comptabilisant les levés. Ce système fait ses preuves depuis dix ans. Jean-Paul et Yannick n'ont pas attendu pour réduire leur production de déchets. Ces retraités disposent d'un jardin et depuis plusieurs années, ils favorisent le compostage. En conséquence, leur poubelle d'ordures ménagères sort moins sur le trottoir.