Quand toute la vallée fait son carnaval

Chaque année, c’est un immense défi pour la vallée de Josbaig et ses 2 000 habitants. En effet, six villages se mobilisent pour faire défiler leurs plus beaux chars. Mais seront-ils tous prêts à temps pour le carnaval ? À deux semaines du défilé, c’est l’effervescence chez les Schtroumpfs. Le char commence à prendre forme, mais il faut encore le couvrir de fleurs en papier. Depuis 20 ans, cette bande d’amis du village doit faire avec les moyens du bord. Le carnaval de Géronce remontrait au Moyen Âge, une tradition unique qui fait partie de l’identité de la vallée. Au même moment, la pression monte pour les jeunes du village voisin. Leur char sur le thème de Bollywood est loin d’être terminé. Le carnaval est gratuit, mais le budget est serré. Heureusement, ils peuvent compter sur la solidarité des habitants. Le jour J, les Schtroumpfs sont un peu stressés. Après quelques sueurs froides, il ne reste qu’à rentrer dans le personnage. Ils sont prêts, mais aussi le char Bollywood. TF1 | Reportage V. David, E. Castaing, J. Dubois