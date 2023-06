Quand trois commerces rouvrent dans le même village

C'est un village breton où les commerces prospèrent à vue d'œil. Trois levers de rideaux en moins d'un an, une prouesse pour cette commune de 1 400 habitants dont seul le maire détient la recette. À chaque fois, la commune rachète et met en location les murs de ses commerces. Elle attire ainsi des dizaines de candidats venus de tout le pays, comme ce couple de Savoyards et son tout nouveau restaurant rapide "Le 913". De l'autre côté de l'église, eux non plus ne sont pas Bretons. À peine entrés, vous l'aurez vite deviné. Avec Yann, son conjoint, Isabelle Bertin a repris le restaurant ouvrier de Saint-Ouen-des-Alleux (Ille-et-Vilaine), une institution qu'elle veut faire perdurer à sa manière. Après des années de voyage, Lorenn Piekowsky-Delarue et Henry ont posé leurs valises dans cette boulangerie, bien contents de ne pas être les seuls à s'installer. Une boulangerie inspirée par les origines corses et polonaises de ses gérants, preuve que la revitalisation d'un bourg peut aussi inviter au voyage. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau