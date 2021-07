Quand un champ de maïs en Indre-et-Loire se transforme en labyrinthe géant

Lorsque l'on s'aventure dans un labyrinthe, il faut d'abord avoir l'œil, un bon sens de l'orientation et surtout faire preuve de patience. Sortie en famille pour Inès et Léonie dans un lieu inhabituel : un immense champ de maïs quelque peu transformé. Tout au long du parcours, il y a plusieurs énigmes à résoudre pour trouver la sortie au plus vite. Avec ses petites-nièces, Françoise se prend au jeu et avoue volontiers qu'elle redevient enfant quand elle n'arrive pas à percer les énigmes. Au milieu des plantations, on croise un visiteur pas comme les autres. Anthony Quillet est agriculteur et propriétaire du terrain. Ce labyrinthe, c'est pour lui l'occasion de faire connaître son travail. "Mon objectif premier et personnel, c'est de recréer du lien entre le monde agricole et les citadins. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un maïs et ne savent pas le cycle du maïs tout simplement", a-t-il précisé. Du côté des visiteurs, après une heure trente au milieu du champ de maïs, la porte s'ouvre. Enfin la délivrance et la joie d'avoir vaincu tous les pièges du labyrinthe.