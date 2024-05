Quand un géant américain s'installe dans un village alsacien

Un début de route et des champs à perte de vue. Pour l'instant, aucun bâtiment ultra-moderne à l'horizon. Difficile d'imaginer le géant américain du logiciel venir s'installer à cet endroit. Madame le maire a encore du mal à réaliser, et pourtant d'ici trois à quatre ans, Microsoft aura installé l'un de ses plus gros centres de données d’Europe sur 370 000 mètres carrés de terrain. Petit-Landau (Haut-Rhin), seulement 800 habitants, et certains sont impatients. D'autres sont plus mitigés et demandent à voir. Une chose est sûre, la future zone économique du village sera entièrement occupée par le géant américain du logiciel, venu directement de Seattle. Reste la question incontournable, présente dans tous les esprits : "Est-ce que Bill Gates peut passer ?". La réponse d'ici 2027 ou 2028. L'entreprise la plus cotée au monde, valorisée en bourse à plus de trois milliards de dollars aura alors posé ses valises en Alsace. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier, T. Woehrel