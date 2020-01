Quand un jeune de 19 ans décide de reprendre la boulangerie de son village

Depuis trois mois, Bryan Jonniaux a repris la boulangerie de Signy-Le-Petit, son village natal. À seulement 19 ans, il est un chef d'entreprise sûr de lui et travaille six jours sur sept en commençant à deux heures du matin. Cinq personnes, dont ses parents, travaillent dans sa boutique. L'équipe du jeune boulanger assure également une tournée de pain dans plus de 30 villages et beaucoup y saluent son sens du service ainsi que sa passion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.