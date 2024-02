Déguisé en nounours, il arrête des narcotrafiquants

Cette déclaration d'amour originale est un piège pour celle qui se sent flattée, car la sérénade tourne très vite à l'opération de police. L'ours effectue lui-même l'interpellation ; ses collègues cherchent des preuves, pendant que lui maintient la suspecte à terre. Les renseignements étaient bons. Un stock de cocaïne et de marijuana est retrouvé au domicile. Le policier déguisé doit identifier la marchandise et ensuite accompagner la suspecte jusqu'au commissariat. Son déguisement permet d'éviter les réactions violentes. En décembre dernier, un autre déguisement était utilisé par la même unité. Ce père Noël équipé d'une massue était, tout de même, beaucoup moins discret. Ces méthodes peu orthodoxes rappellent que le Pérou est le deuxième producteur mondial de cocaïnes derrière la Colombie. Tous les moyens sont bons donc pour tenter de juguler le trafic. TF1 | Reportage B. Christal, L. Koceir