Quand un village vend sa nappe phréatique

Depuis plusieurs années, les vignes d'Anaïs sont victimes du manque d'eau. Pourtant sous nos pieds, se cache un trésor inestimable. Un forage inexploité sur une parcelle que pourrait vendre la commune à une entreprise privée d'eau minérale. Bientôt, l'entreprise pourrait racheter des parcelles de vignes et s'installer à proximité du village de Montagnac (Hérault). En colère, les habitants ont créé un collectif et ont déposé plusieurs recours en justice pour empêcher la vente. Le problème, c'est qu'il faudrait débourser 300.000 euros pour s'assurer que le forage est exploitable, trop cher pour la commune. L'entreprise privée va donc, elle-même, réaliser le diagnostic. Et en cas de résultat positif, la mairie pourrait lui vendre la parcelle pour la somme de 30.000 euros. Le maire de la commune n'a pas souhaité répondre à notre interview. La vente de la parcelle, elle, ne pourra se faire qu'à l'issue du diagnostic du forage, dans 18 mois. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier